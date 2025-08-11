Минцифры ужесточит контроль за смартфонами со связью 5G через спутник

Минцифры усилит контроль над подключением смартфонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям. Проект регламентирует получение сигнала не напрямую, а по схеме: телефон — спутник — наземная станция сопряжения, пояснил представитель Минцифры РБК.

Как следует из текста Требований к применению земных станций спутниковой связи и вещания, теперь операторы 5G связи должны будут:

создавать земную станцию сопряжения, чтобы пропускать сигнал из космоса через нее;

получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам;

подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (оборудование от Роскомнадзора для сетей связи, которое ограничивает доступ к заблокированному контенту).

устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ; предоставляет спецслужбам доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным клиентов операторов);

Требования распространяются как на отечественные смартфоны, так и на иностранные марки. В Минцифры отметили, что новые меры необходимы для установления легальной связи с иностранными спутниками. Если 5G-устройство будет подключаться к ним напрямую, канал связи будет невозможно контролировать. Это создаст угрозу национальной безопасности, отметили в министерстве.