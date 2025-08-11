Жителя Оренбурга оштрафовали за несанкционированный запуск квадрокоптера

Оренбургская транспортная прокуратура привлекла жителя Оренбурга к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Ему назначен штраф на сумму свыше 30 тыс. руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне местный житель запустил беспилотный летательный аппарат, не поставленный на учет в Росавиации. При этом он не уведомил орган обслуживания воздушного движения и не получил разрешение администрации муниципального образования.

Руфия Кутляева