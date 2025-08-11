Популярность Кисловодска среди туристов выросла на 25%

Кисловодск занял первое место среди российских горных курортов по количеству летних бронирований. Такие данные предоставили аналитики онлайн-сервиса ТВИЛ.РУ.

Согласно исследованию, средняя стоимость проживания в Кисловодске составляет 4,6 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки — шесть дней. За прошедший год популярность курорта увеличилась на 25%.

В десятку лучших горных направлений также попали Пятигорск, Железноводск, Архыз, Домбай, Владикавказ, Чемал, Горно-Алтайск, Красная Поляна и Красноярск.

«Лидерство Кисловодска объясняется тем, что путешественники предпочитают места с благоприятным климатом, чистым воздухом и развитой инфраструктурой, где можно совместить активные прогулки по красивым маршрутам с комфортным размещением»,— пояснили эксперты.

Валентина Любашенко