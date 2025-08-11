Прокуратура запросила 9,5 лет колонии для бывшего омского чиновника

Срок в 9,5 года в колонии строгого режима и штраф в размере 17,2 млн руб. прокуратура потребовала назначить бывшему заместителю руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области», обвиняемому в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Для руководителя строительной компании «Евротехстрой», которому инкриминируется дача взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ), гособвинение запросило 8,5 года лишения свободы и штраф в размере 11,5 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

12 августа обвиняемые выступят с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения, рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, чиновник получил от предпринимателя взятки на сумму более 1,1 млн руб. за покровительство фирме и незаконный отказ от исковых требований к ней на сумму около 31 млн руб. Часть взятки была передана предметами гардероба. Предприниматель купил чиновнику деловой костюм и ботинки, которые ему понадобились для участия в совещании в Москве. Никто из фигурантов расследования вину не признал.

По ходатайству следствия было арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью около 88 млн руб. В опись попали девять автомобилей, в частности, Mercedes-Benz E-Class, внедорожник Ford Explorer, два Volkswagen Touareg и два Range Rover, а также пара земельных участков и 17 расчетных счетов в банках.

Илья Николаев