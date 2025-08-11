Уфимский путешественник Олег Чегодаев проплыл от Южного Урала до Карского моря

Путешественник из Уфы Олег Чегодаев завершил маршрут «Уральская Одиссея», проплыв более 4,8 тыс. км от истока реки Белой в Башкирии до Северного ледовитого океана. О выходе в Карское море сообщил путешественник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уфимский путешественник Олег Чегодаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Уфимский путешественник Олег Чегодаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Маршрут «Уральская Одиссея» проходил по рекам Уральских гор, проходящим через Башкирию, Пермский край, Свердловскую область, Коми и границу Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Большую часть пути Олег Чегодаев преодолел вплавь на каяке, а также волоком. На преодоление 4,8 тыс. км ушло 135 дней.

В 2021 году Олег Чегодаев совершил одиночную пешую экспедицию от ущелья Долгие горы в Оренбургской области до массива Константинов камень в Полярном Урале.

Идэль Гумеров