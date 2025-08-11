Дожди продолжатся на этой неделе в Ярославле

В Ярославле на этой неделе каждый день ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит +23°C. Такой прогноз дает гидрометцентр.

На протяжении всей недели в городе прогнозируются осадки. Исключением станет суббота: в этот день в Ярославле не будет дождя, прогнозируется переменная облачность и +21°C.

До середины недели дожди будут идти и по ночам, однако с ночи на пятницу прекратятся. На улице в ночное время суток ожидается +11…+14°C.

Алла Чижова