В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы за прошедшие сутки ликвидировали 9 пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за сутки ликвидировали девять пожаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане за сутки ликвидировали девять пожаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, спасательные службы совершили 18 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Восемь раз пожарных привлекали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах республики происшествий не зафиксировано.

Ранее, 9 августа, в Татарстане пожарные также реагировали на девять возгораний, из которых семь произошли в жилом секторе.

Анар Зейналов