В Челябинской области пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионеры в Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека в размере 800 руб. по решению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты перечислят 845 тыс. пенсионерам, которые на 1 октября 2025 года (в эту дату празднуется День пожилого человека) достигнут возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 676,2 млн руб. Передадут деньги либо на почте, либо средства зачислят на банковский счет. Большинство жителей Челябинской области пособия получат до 15 августа. Тем, кто выйдет на пенсию в августе и сентябре, выплаты произведут после 1 октября.

Виталина Ярховска