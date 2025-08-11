Сайты и сервисы правительства Оренбургской области будут временно недоступны

В Оренбургской области в понедельник, 11 августа, пройдут технические работы на правительственных сайтах и сервисах. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Работы начнутся в 22:00 (MSK+2) и продлятся примерно час. В это время сайты и сервисы правительства будут временно недоступны.

В ведомстве просят жителей заранее запланировать дела, связанные с использованием онлайн-ресурсов правительства, чтобы избежать неудобств.

Андрей Сазонов