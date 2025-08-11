Умер бывший гитарист MBAND Роман Ефанов

На 45-м году жизни умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов. Об этом сообщили в соцсетях его бывшие коллеги, певцы Анатолий Цой и Артем Кид.

По его словам Анатолия Цоя, гитарист умер 8 августа. Причины смерти не уточняются.

«Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк,» — написал Артем Кид в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Ушел из жизни наш друг Рома...» — написал Анатолий Цой.

На странице самого Романа Ефанова сообщается, что прощание с ним назначено на 12 августа. Другие подробности не приводятся.

Роман Ефанов родился в Таганроге. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сотрудничал в том числе с заслуженным артистом РФ Стасом Михайловым, группой «ВИА Гра» и певицей Elvira T.