В Самарской области пенсионер погиб на пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном доме в Самарской области в ночь на 11 августа. Сигнал о возгорании в поселке Студенцы Кинельского района поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда №34 в 02:12 (MSK+1). Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К месту происшествия направили пожарные расчеты из пожарно-спасательных частей №14 и 82. Возгорание произошло в частном доме на улице Набережной.

Пламя охватило площадь в 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 02:41, а полностью ликвидировать огонь — в 02:53.

В результате происшествия погиб мужчина 1946 года рождения. Огонь ликвидировали три единицы техники и 13 человек личного состава.

Георгий Портнов