Через Курганскую область не пропустили 42 тонны арбузов и лука

На этих выходных сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» не пропустили автомобили с 20 т арбузов и 22 т лука совместно с представителями пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Тюменской таможни, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Автомобиль с арбузами следовал из Республики Казахстан в Новокузнецк. При его досмотре выяснилось, что в качестве подстилки положили солому, растительную продукцию высокого риска, которую не заявляли в сертификате. Во второй машине, доставлявшей лук из Казахстана в Екатеринбург, не было маркировки на сетках с овощем. Оба транспортных средства вернули на территорию соседнего государства. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции).

Виталина Ярховска