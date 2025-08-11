В Челябинской области сотрудника таможни обвиняют в коррупции

Следователь управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров региональной таможни. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Следствие полагает, что 7 августа этого года сотрудник таможни за деньги разрешил гражданину, который перевозил подкарантинный товар с высоким фитосанитарным риском, пересечь границу и въехать на территорию РФ через пункт пропуска «Бугристое–Автодорожное» в Троицке. Инспектор не проверил товаросопроводительные документы, считает следствие.

Сотрудник таможни был отправлен в СИЗО на два месяца по решению Троицкого городского суда. Следственные действия продолжаются.