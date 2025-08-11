В Астрахани врач поликлиники стал фигурантом дела о служебном подлоге

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении врача одной из поликлиник уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в апреле этого года фигурант оформил местному жителю листок нетрудоспособности и при этом внес ложную информацию о состоянии здоровья. Пациента не обследовали, медпомощь ему не требовалась.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов