Главе СКР доложат о нарушении прав детей в астраханском поселке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав несовершеннолетних в поселке Старо-Волжском Астраханской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Жители Астраханской области в обращении к главе СКР ранее выразили несогласие с закрытием школы в поселке Старо-Волжском, находящемся в труднодоступной местности. С их слов, в этом году решили ликвидировать единственное находящееся там образовательное учреждение. Причиной тому проводимая реорганизация.

Авторы обращения подчеркнули, что из-за ликвидации школы детям придется посещать учебное заведение в другом селе, которое сильно удалено от их места жительства. Перевозить несовершеннолетних будут через понтонный мост, ежедневный проезд по которому может угрожать их безопасности.

Граждане обращались по этому вопросу в уполномоченные органы, но безрезультатно. По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о результатах проверки и о принятом по итогам решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

