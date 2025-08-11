В Прикамье избрали нового главного архитектора

В Пермском крае 7 августа подвели итоги конкурса на должность заместителя министра, главного архитектора регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. В пресс-службе министерства сообщают, что победителем конкурса стала Елена Ермолина, директор регионального ГБУ «Институт территориального планирования».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елена Ермолина.

В ходе конкурса кандидатов отбирали в два этапа: сначала тестирование, затем индивидуальные собеседования и защита проекта документа «Концепция управления градостроительным развитием территорий». Проект госпожи Ермолиной получил высокую оценку экспертов.

Новый главный архитектор займется градостроительными вопросами, разработкой технических регламентов и стандартов.

Ко второму этапу конкурса были допущены четыре кандидата, среди была и Елена Ермолина, которая, по данным «Ъ-Прикамье», считалась основным кандидатом краевых властей на пост главного архитектора Прикамья. В число кандидатов входил временно исполняющий обязанности первого замначальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА), главный архитектор Перми Сергей Карасев. Участниками конкурса также были пермский архитектор Игорь Луговой, директор ООО «Арт-проект Сатурн-Р», и Александр Панфилов. Согласно открытым данным, человек с таким именем и фамилией с 2020 года является главным архитектором Салехарда. Господин Панфилов указан также одним из ведущих ученых Тюменского индустриального университета — это кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России.