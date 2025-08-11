В Перми продажи новостроек в июле выросли на 30,6%

По итогам июля количество сделок на рынке новостроек в Перми выросло на 30,6% по сравнению с июнем, сообщает сервис «Объектив.РФ». Так, в минувшем месяце в сегменте первичной жилой недвижимости города было заключено 562 договора долевого участия и уступки прав требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Примечательно, что в городах РФ аналитики «Объектив.РФ» наблюдали в июле разнонаправленную динамику по количеству сделок. Значительный рост на фоне остальных городов показали Тюмень (+35,5%), Пермь (+30,6%), Екатеринбург (+18%) и Челябинск (+6,1%). При этом некоторые региональные столицы (Киров, Астрахань, Хабаровск и Владивосток) продемонстрировали отрицательную динамику реализации по договорам долевого участия и уступки прав требования — в среднем количество сделок за месяц снизилось на 18,2%.

По оценкам экспертов, сегодня покупателям требуется больше времени для выбора варианта оплаты недвижимости: брони медленнее конвертируются в сделки, так как клиентам необходимо больше времени для выбора расчета возможностей по ипотеке и рассрочке. «Аналитики сервиса прогнозируют на второе полугодие 2025 года стабилизацию и медленное восстановление спроса в городах-миллионниках, однако не стоит ждать возвращения к уровню аномально высоких показателей 2024 года»,— подчеркивают в «Объектив.РФ».

Напомним, что в июле объем предложения на пермском рынке новостроек вырос на 6,5% по сравнению с июнем. Девелоперы краевой столицы в минувшем месяце вывели на продажу 575,8 тыс. кв. м первичной жилой недвижимости.