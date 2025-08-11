Глава СКР затребовал доклад о травмировании ребенка в Волжском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования ребенка в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Мальчик пострадал 7 августа этого года на детской площадке в Волжском. В тот день он упал и ударился об один из элементов конструкции игрового оборудования в результате неисправности другого.

Ребенок повредил ногу, ему потребовалось оперативное вмешательство. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту.

Павел Фролов