ФСБ пресекла диверсию на участке Транссиба в Приамурье

В Амурской области сотрудники УФСБ раскрыли и пресекли подготовку диверсии на участке Транссибирской магистрали. В распространенном 11 августа пресс-релизе говорится о задержании местного жителя, который намеревался поджечь релейный шкаф.

Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, амурчанин по своей инициативе вступил в контакт в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) с представителем украинской террористической организации. Он согласился за 25 тыс. руб. поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже вынес решение об аресте фигуранта.

Анна Яшина, Благовещенск