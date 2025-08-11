Для проекта КРТ в Камской долине установлены виды использования участков и высота застройки

Правительство Пермского края утвердило постановление об изменениях правил землепользования и застройки, касающихся проекта реновации Камской долины в Перми. Речь идет о проекте комплексного развития территории (КРТ) по ул. Спешилова, которым занимается кировский девелопер «Железно». Как указано в постановлении, территориальная зона КРТ-23, обозначающая проект «Железно», дополняется основными видами использования территории с предельной высотой объектов.

Среди видов разрешенного использования зоны КРТ-23 — среднеэтажная, многоэтажная застройка в 8 и 20 этажей соответственно, дошкольное, начальное и среднее общее образование (4 этажа), предпринимательство, гостиничное обслуживание (по 10 этажей), развлекательные мероприятия (5 этажей). Также фигурируют виды: обеспечение занятий спортом в помещениях (5 этажей), магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание (по 4 этажа), коммунальные услуги, территории общего пользования, благоустройство территории, хранение автотранспорта и прочее.

Летом 2024 года компания «Железно» выиграла на торгах право комплексного развития микрорайона Камская долина (57 га) и несмежной территории вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Помимо жилья, в Камской долине «Железно» построит аквапарк, а на шоссе Космонавтов возведет новый картодром и передаст его властям. В составе нового микрорайона в Камской долине возведут 330 тыс. кв. м жилья, 33 тыс. кв. м коммерческих площадей, два детских сада на 350 мест, один из них построит девелопер. Также в Камской долине появится школа на 1050 учеников с возможностью строительства дополнительного корпуса на 725 мест. Для этого компания предусматривает земельные участки.

Мэрия отказалась от иска к пермскому застройщику об очистке участка в Левшино

Администрация Орджоникидзевского района Перми отказалась от иска к строительной компании «Кудесник плюс» об освобождении участка в Левшино от мусора. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, мэрия требовала привести в нормативное состояние территорию компании на ул. Социалистической, 22, площадью 1 га.

Земля по ул. Социалистической, 22, должна была быть очищена от конструкций ограждения из бетонных плит и профлиста. С ограждения участка требовалось также удалить надписи и другие изображения. С самой площадки надо было вывезти бытовой и строительный мусор, убрать бетонные плиты. На заседание 21 июля представители истца и ответчика не явились, и суд провел его в отсутствие сторон. Суд принял отказ районной администрации от иска и прекратил производство по делу.

Группа «Кудесник», в которую входит ООО «Кудесник плюс», работает на строительном рынке региона 25 лет. Компания возводит жилые и гражданские объекты по подряду и как самостоятельный застройщик. Среди работ «Кудесника» — дома на ул. Косякова, 16, ул. Светлогорской, 11, 15, спальный корпус «Алмаз» на курорте «Ключи», автоцентры «Фольксваген» на пр. Парковом, 64, и шоссе Космонавтов, 381, и другие объекты.