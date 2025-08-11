По делу о сносе самого высокого ТЦ в Перми назначена судебная экспертиза

Суд назначил экспертизу по иску администрации Свердловского района Перми о признании самовольной постройкой и сносе недостроенного десятиэтажного ТЦ на ул. Лодыгина, 44а. Застройщиком незавершенного объекта является ООО «СМУ №11». Согласно определению на сайте Арбитражного суда Пермского края от 31 июля, по делу назначена строительно-техническая и землеустроительная экспертиза. Проведением исследования займется ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Яндекс.Карты Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Фото: Яндекс.Карты Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Перед экспертной организацией суд поставил вопросы о том, какой объект недвижимости фактически располагается на ул. Лодыгина, 44а, какова его степень готовности, соответствует ли незавершенный объект техническим параметрам, отображенным в проектной документации. Также надо выяснить, можно ли привести это строение в соответствие с указанными параметрами, соответствует ли оно строительным, градостроительным нормам и правилам, не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. На время проведения экспертизы рассмотрение дела суд приостановил.

Торговый центр на ул. Лодыгина, 44а, представляет собой незавершенное здание площадью 15,5 тыс. кв. м. Разрешенное использование земли — под торгово-развлекательный центр. Согласно фото в сервисе 2ГИС, это разновысотный объект из восьми и десяти этажей. О его строительстве стало известно более десяти лет назад. Пермские СМИ писали, что ГК «Борвиха» (застройщик коттеджного поселка в Акуловском) собиралась возвести торгово-развлекательный центр «Победа» с кинотеатром. Тогда здание планировалось пятиэтажным, с мансардой. Весной 2024 года «СМУ №11» получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства ТРЦ по ул. Лодыгина, 44а. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, экспертизу прошел проект корректировки для возведения объекта.