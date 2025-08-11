Экс-начальника информтехнологий красноярского ПФР осудили на 9 лет за взятки

В Красноярске суд вынес приговор экс-начальнику управления информационных технологий красноярского отделения Пенсионного фонда России. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году фигуранту дела стало известно о предстоящем заключении госконтракта на модернизацию локально-вычислительной сети административного здания ОПФР на ул. Партизана Железняка. За 1,3 млн руб. он пообещал знакомому бизнесмену обеспечить ему победу в тендере и завысить стоимость контракта.

По данным регионального СУ СКР, в сентябре 2021-го договор был подписан с ООО «Лерком». Подрядчик провел модернизацию за 2,5 млн руб. и предоставил акт на 5,3 млн руб. «Несмотря на невыполнение компанией работ в полном объеме, начальник управления подписал акт сдачи-приемки»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле 2022-го между ОПФР и компанией по продаже расходных материалов для оргтехники был заключен госконтракт на поставку картриджей для принтеров. Согласно конкурсной документации, организации предстояло поставить оригинальную продукцию. Однако владелец фирмы предложил начальнику управления поставить аналоги. За беспрепятственную приемку товара коммерсант обещал заплатить 774 тыс. руб.

Таким образом, компания поставила товары, не соответствующие требованиям, на общую сумму свыше 7,7 млн руб. Уточняется, что эту взятку глава управления не успел получить, так как был задержан правоохранителями. В марте 2023 года по этому эпизоду уголовного дела ему назначили штраф, а также запретили занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.

Александра Стрелкова