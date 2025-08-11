Суд принял иски к новосибирскому заводу «Элсиб» о взыскании 672 млн рублей

ПАО «Калужский турбинный завод» подало два иска в арбитражный суд Калужской области к новосибирскому ПАО «Элсиб». Компания требует взыскать с ответчика 646,2 млн руб. и 26,1 млн руб. Согласно информации, размещенной в картотеке судебных дел, спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. Другие подробности дела не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Иски поданы 31 июля и 1 августа. Предварительное судебное заседание назначено на 29 октября 2025 года.

Как указано на сайте предприятия, ПАО «Калужский турбинный завод» — один из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Предприятие с 1946 года выпускает паровые турбины для привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, турбогенераторы блочные, паровые геотермальные турбины и энергоблоки.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024-го новосибирский завод «Элсиб» вошел в структуру группы «Интер РАО». Сумма сделки составила 12,6 млрд руб. Ранее «Элсиб» входил в структуру «Сибирской генерирующей компании», которая приобрела его в 2019 году. Выручка «Элсиба» в 2024 году составила 8,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб.

Лолита Белова