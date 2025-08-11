Тайвань планирует приобрести у США еще 28 систем HIMARS и девять ЗРК NASAMS

Власти Тайваня намерены закупить дополнительно 28 комплектов высокомобильных артиллерийских ракетных систем M-142 (HIMARS), а также девять дополнительных комплектов национальных ракетных систем класса «земля-воздух» (NASAMS), сообщило местное издание Taipei Times со ссылкой на военные источники.

Ранее Тайвань закупил у США 29 HIMARS и получил первую партию в 11 изделий в прошлом году. Таким образом, общее число установок на острове хотят удвоить и довести до 57. Согласно источникам издания, новый заказ HIMARS обойдется почти в $1,33 млрд. Партия систем NASAMS и других ракет разных типов может стоить еще около $3,68 млрд. Ранее Тайвань приобрел несколько таких комплексов, поставка первых трех планируется на конец текущего года. Развернуть их предполагается вблизи Тайпэя.

Также сообщается, что количество закупленных армейских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS) увеличено с 64 до 84.

Первые тайваньские учения с боевой стрельбой из HIMARS состоялись 12 мая на базе Цзюпэн в Маньчжоу, округ Пинтун. В июле их использовали на ежегодных военных учениях «Ханьгуан 2025».

Эрнест Филипповский, Хабаровск