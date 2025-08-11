Жителей Приамурья предупредили о проведении опасных испытаний «Силы Сибири»

Начатые 11 августа испытания на прочность и герметичность строящегося газопровода «Сила Сибири» представляют большую опасность для жизни людей, сообщается в Telegram-канале администрации Свободненского района Амурской области. Предупреждения жителям населенных пунктов Юхта, Юхта-3, Дмитриевка, Черниговка и окрестных территорий разослала компания, ведущая работы — ООО «ССК "Газрегион"».

В сообщении компания предупреждает, что при проведении указанных работ возможны повреждения трубопровода, представляющие высокую опасность для жизни людей и животных, а также целостности техники. Нахождение людей и механизмов в охранной зоне — в пределах 130 метров по обе стороны от оси газопровода и 1000 метров от его торца в направлении потенциального отрыва заглушки — запрещено.

Работы на газопроводе продлятся до 13 августа включительно.

Анна Яшина, Благовещенск