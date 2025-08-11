Голосование в ряде округов в Хакасии перенесли после проверки кандидатов полицией

В Республике Хакасия пришлось перенести время проведения ряда муниципальных выборов. Об новых датах голосования сообщила избирательная комиссия региона.

По данным ресизбиркома, 19 октября состоятся выборы главы Аскизского сельсовета, а также сельских депутатов в ряде округов в Аскизском, Орджоникидзевском и Таштыпском районах. 26 октября — депутатов сельских советов в отдельных округах в Алтайском, Аскизском, Бейском и Боградском районах.

«Такое решение стало вынужденной мерой. По результатам данных проверок, поступившим из МВД, регистрация некоторых кандидатов была аннулирована, а оставшихся недостаточно для проведения голосования»,— объяснили в комиссии.

