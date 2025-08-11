Футболисты «Сибири» разгромили «Ленинградец» на своем поле

Футбольная «Сибирь» одержала первую победу в группе «Золото» Второй лиги. Новосибирцы разгромили «Ленинградец» со счетом 4:0.

Матч четвертого тура состоялся в Новосибирске 10 августа. В одной из атак в самом начале матча гости дважды попали в штанги ворот «Сибири», но уже через пару минут игрок хозяев Денис Покотыло реализовал пенальти. До перерыва Дмитрий Яковлев удвоил преимущество новосибирцев, а после него еще два гола забили Денис Покотыло (после выхода один на один с голкипером «Ленинградца») и Иван Шмаков. Итоговый счет — 4:0.

Победа подняла «Сибирь» с последнего десятого места в турнирной таблице сразу на шестое. У команды четыре очка. Лидирует в чемпионате московский «Велес» (восемь очков), а также ивановский «Текстильщик» и владикавказская «Алания» (по семь).

Валерий Лавский