В Пензе временно закрыли аэропорт

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, рассказали в ведомстве.

Аэропорт закрыли на фоне опасности атаки БПЛА, о которой незадолго до этого сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Для борьбы с беспилотниками власти также ввели «временные ограничения работы мобильного интернета», рассказал глава региона.