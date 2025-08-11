В Эквадоре на дискотеке расстреляли восьмерых человек

В городе Санта-Лусия в Эквадоре вооруженные люди открыли огонь по толпе у ночного клуба. Погибли восемь человек, еще несколько человек ранены. Среди погибших — 40-летний брат мэра города Хорхе Уркизо. Об этом сообщили в местной полиции.

Стрельба произошла накануне ночью. Преступники, личности которых еще не раскрыты, подъехали к клубу на двух пикапах, передает AFP слова полковника полиции Хавьера Чанго. Мотив стрельбы неизвестен, сообщили в силовых органах. Среди погибших — семеро мужчин и одна женщина, жертвам от 22 до 40 лет. Есть ли среди погибших иностранцы, не уточняется. AFP сообщает, что на месте преступления полиция нашла 800 гильз, El Universo пишет, что там обнаружили всего 40 гильз калибра 5,56 мм и около 40 гильз калибра 9 мм.

Недалеко от места преступления арестовали водителя грузовика, у которого при себе был револьвер. Оружием он владеет без разрешения, рассказали в силовых органах. Впрочем, полиция еще не установила, причастен ли он к преступлению.

Associated Press сообщает, что в стране с начала года было убито больше 4 тыс. человек. В прошлом году было зарегистрировано почти 7000 убийств, в 2023-м году — 8 тыс. Власти Эквадора заявляют, что за волну насилия ответственны организованные преступные группировки, которые связаны с международными наркокартелями. AFP подчеркивает, что, по данным местного правительства, сейчас через порты Эквадора проходит более 70% всего производимого в мире кокаина.