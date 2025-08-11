Умер музыкальный критик Дмитрий Ухов

Журналист, продюсер и председатель Московской ассоциации джазовых журналистов Дмитрий Ухов скончался в возрасте 79 лет. О его смерти сообщил обозреватель Михаил Митропольский.

Господин Ухов родился 15 июля 1946 года в Москве. Окончил аспирантуру филфака МГУ. Он печатался в «Ъ», «Еженедельном журнале», издании «Музыкальная жизнь», работал на радио «Культура» и в самиздатских журналах «Квадрат» и «Панорама». Он и сам играл на музыкальных инструментах — фортепиано, ударных и виолончели, как писал о нем «Джаз.ру». Господин Ухов переводил профессиональную музыковедческую литературу и сам писал статьи по теории музыки.

Журналист тяжело болел в последнее время. Три с половиной года назад он утратил возможность ходить. «Он отмучился... С ним постоянно была его жена Ирина, которой было очень тяжело. Последний раз его увезли в реанимацию 64-й больницы сегодня. Но, видимо, было поздно. В три часа дня он скончался»,— написал вчера господин Митропольский в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

С журналистом простился композитор и пианист Антон Батагов: «Человек-энциклопедия. Человек, который был музыковедом и музыкальным журналистом такого уровня, что сравнить его не с кем. Человек, которому я благодарен за столь многое, что только об одном этом можно написать книгу... Горе»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).