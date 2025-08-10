Концерт памяти Цоя, фестиваль «Преображение» и тур Кубка Гагарина

В Ярославле в период с 11 по 17 августа состоятся концерты под открытым небом: Юрия Башмета — на Советской площади, Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра — перед храмом Иоанна Предтечи. Также пройдут концерт памяти Виктора Цоя, поэтический вечер Александра Скачкова, световой салют над Которослью, фестиваль автомобильной уличной культуры. Кроме того, в тур по региону отправится главный трофей КХЛ. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Концерт воссоединившейся группы "Кино"

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты и шоу

15 августа (20:00) в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» состоится концерт памяти Виктора Цоя. Ярославский кавер-проект «Новый Предмет» соберет поклонников, чтобы исполнить нетленные произведения. Стоимость билетов — от 950 руб.

15 августа (19:00) в кафе-галерее «Лакруассан» состоится поэтический вечер Александра Скачкова «Крылья». Автор размышляет о том, что путь к любой цели должен сопровождаться силой любви. В программе шесть сценок, в каждой — по шесть стихотворений. Стоимость билетов — 800 руб.

16 августа (18:00) на Советской площади состоится концерт Юрия Башмета. Программа будет посвящена 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Зрители услышат отрывки из таких известных опер, как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Концерт будет проходить на двухуровневой сцене, где одновременно выступят музыканты оркестра и артисты балета. Стоимость билетов — от 800 руб.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Юрий Башмет

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

16 августа (17:00) в филармонии состоится концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. В программе — произведения В. А. Моцарта, Ж. Бизе, музыка из отечественных и зарубежных кинофильмов И. Дунаевского, Г. Гладкова, А. Зацепина, И. Шварца, Дж. Ласта, А. Рыбникова, М. Дунаевского. Стоимость — от 300 руб.

Фестивали

16 августа стартует XXXIII фестиваль искусств «Преображение». В этот день (19:00-21:00) площадка перед храмом Иоанна Предтечи превратится в мультимедийную сцену, с которой прозвучит русская барочная музыка XVIII-XIX веков в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. В качестве ведущего приглашен народный артист РФ Андрей Ильин. Кроме того, состоится световой салют над рекой Которослью. Входной билет — 1 тыс. руб.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Храм Иоанна Предтечи

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

С 16 по 31 августа стартует фестиваль автомобильной уличной культуры. На парковке ТРК «Вернисаж» соберутся мотоспортсмены, каскадеры, артисты из Ивановской, Ярославской, Костромской и Вологодской областей. Организаторы обещают автовыставку, мото- и автошоу, дрифт-такси, шоу каскадеров. Стоимость билетов — от 700 руб., дети до 5 лет — вход бесплатный.

Спектакли

12 августа (19:00) в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Жениться вам надо, барин» по мотивам повести Николая Некрасова «Осенняя скука». Помещик Ласуков, устав от жизни в обществе, уединяется в своем поместье, ежедневно чудит и развлекает себя и слуг, устраивая импровизированный театр. Спектакль не только смешит, но и заставляет задуматься о вечных вопросах. Стоимость билетов — 1,8 тыс. руб.

События в регионе

12 августа стартует тур Кубка Гагарина по шести округам Ярославской области. В первый день тура главный трофей КХЛ привезут в Переславль-Залесский, 13 августа — в Ростов Великий и Гаврилов-Ям, 14 августа — в Рыбинск и Тутаев, 15 августа — в Данилов. В каждом городе тура организуют развлекательную программу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Рушан Рафиков с Кубком Гагарина во время церемонии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

16 августа в поселке Никульское Тутаевского округа в музее «Космос» состоится экскурсия по экспозиции, в ходе которой гид расскажет о пути первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и об эволюции скафандров и ракетных двигателей. Также гости смогут заглянуть в кабину космического корабля «Восток», побывавшего на орбите Земли. В этот же день пройдет интерактивная программа с дегустацией еды космонавтов, находящейся в тюбиках. Стоимость программы — 800 руб.

Подготовила Алла Чижова