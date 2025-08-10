Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дизайнер Adidas извинился перед мексиканцами за заимствование народных мотивов

Американский дизайнер Вилли Чаваррия принес извинения за то, что при разработке сандалий по заказу германской компании Adidas не проявил должного уважения к традиционному промыслу деревни Идальго-Ялалаг (штат Оахака), где распространено соответствующее плетение кожаных изделий. Господин Чаваррия сожалеет, что не разработал сандалии «с прямым и значимым участием общины Оахака».

Замминистра культуры Мексики Марина Нуньес (справа) на брифинге для журналистов

Фото: Presidencia de Mexico / Handout / Reuters

Ранее мексиканские власти и общественность обвинили Adidas в плагиате и культурной апроприации — эксплуатации элементов мексиканской культуры без учета контекста и в том, что на производстве сандалий заработает только сама корпорация. «Большие компании часто заимствуют продукты, идеи и дизайн у коренных народов. Мы рассматриваем юридические возможности помочь им (отстоять свои интересы.— “Ъ”)»,— заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

По словам заместителя министра культуры Мексики Марины Нуньес, представители Adidas уже связались с властями штата Оахака, чтобы обсудить «возмещение людям, в отношении которых был совершен плагиат». Сама компания официально не прокомментировала ситуацию.

Яна Рождественская

