Четыре человека пострадали из-за землетрясения в Турции

В результате землетрясения в провинции Балыкесир на западе Турции пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу.

«Их жизням ничего не угрожает»,— приводит Anadolu слова главы Минздрава.

По словам мэра Сындыргы Серкана Сака, в городе обрушилось более 10 зданий. Были спасены четыре человека. Спасатели ищут еще двух, передает NTV.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 10 августа. Толчки ощущались в Стамбуле и еще нескольких провинциях Турции. После этого было зафиксировано семь афтершоков магнитудой более 3.