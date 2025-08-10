Силы ПВО сбили 14 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего — девять БПЛА — уничтожено над Брянской областью. Еще три — над Калужской. По одному беспилотнику сбито над Орловской и Тульской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. По словам главы Калужской области Владислава Шапши, осколки БПЛА незначительно повредили два автомобиля.

В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, повреждений и пострадавших нет. Глава Тульской области Дмитрий Миляев предупредил, что в регионе сохраняется опасность БПЛА. Данных о пострадавших не поступало.