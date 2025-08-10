Футбольный клуб «Уфа» в Волгограде проиграл местному «Ротору»

Футбольный клуб «Ротор» (Волгоград) в матче четвертого тура Лиги PARI обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

На 86-й минуте судья матча «Ротор» — «Уфа» удалил главного тренера гостей Омари Тетрадзе (на фото)

Фото: Идэль Гумеров На 86-й минуте судья матча «Ротор» — «Уфа» удалил главного тренера гостей Омари Тетрадзе (на фото)

Перед матчем обе команды имели по четыре очка в турнирной таблице лиги.

Единственный гол в очной встрече на «Волгоград Арене» забил нападающий «Ротора» Илья Сафронов, на 33-й минуте вышедший один на один с голкипером уфимцев Александром Беленовым.

На 80-й минуте мяч попал в руку защитника волгоградцев в его же штрафной площадке, но арбитр Ярослав Хромей поводов для пенальти не увидел. Нападающий «Уфы» Уильямс Чимези за споры с судьей получил желтую карточку. А спустя шесть минут с тренерской скамейки был удален Омари Тетрадзе, наставник башкирской команды.

Таким образом, «Уфа» потерпела второе поражение в сезоне. Также у клуба из Башкирии по одной ничьей и победе. Следующую игру подопечные Омара Тетрадзе проведут на домашнем стадионе «Нефтяник» 16 августа, когда встретятся с московской «Родиной».

Идэль Гумеров