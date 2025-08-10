Как эксперты разъясняют инициативу ФАС

Законопроект 2025 года, в отличие от версии 2017 года, ориентирован на более сбалансированный подход, отмечает партнер, адвокат, глава IP- и IT-практики BIRCH Екатерина Тиллинг. Он предусматривает уточнение правил защиты интеллектуальной собственности, сохранение иммунитетов при необходимости — и введение механизмов их оценки, поясняет эксперт. По ее мнению, это способствует укреплению правовых гарантий для инновационных компаний, стимулирует развитие цифровых технологий и соответствует обязательствам России по соблюдению международных стандартов — при этом появление больших прав у потребителей без четких механизмов ограничения иммунитета правообладателей приведет к риску нарушения прав на ИС, и не только на ПО, но и на иные объекты — товарные знаки, изобретения и пр.

В шестом пакете подход ФАС изменился. Ведомство сразу оговаривается, что не будет признавать доминирующим положение хозяйствующего субъекта, которое основано только на наличии у него исключительных прав на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, отмечает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. По его мнению, это может помочь снять предыдущие возражения участников рынка и не устанавливать границы рынка по товарам одного бренда. «Думаю, проект будет снова активно обсуждаться и возражения будут примерно те же, что и раньше,— в предлагаемых формулировках допускается слишком широкое толкование и возможность ФАС вторгнуться и в деятельность одного правообладателя, и в заключаемые им соглашения»,— говорит он.

Законопроект предусматривает, что иммунитеты ограничиваются только в случае, когда товары вводятся в оборот, то есть само по себе право правообладателя использовать РИД не нарушается, отмечает адвокат, старший юрист АБ КИАП Любовь Махлай. Как следует из формулировки законопроекта, иммунитеты именно ограничиваются, а не полностью исключаются: то есть действия правообладателей считаются допустимыми до тех пор, пока не будет доказано, что они направлены на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, подчеркивает она. Из-за наличия таких иммунитетов у антимонопольного органа не было возможности защитить интересы остальных участников рынка, чаще всего — потребителей товаров и услуг, поясняет эксперт.

Венера Петрова