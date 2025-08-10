Спортсменка из Набережных Челнов стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

Спортсменка из Набережных Челнов Регина Шайдуллина завоевала первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике и стала пятикратной обладательницей этого звания. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Турнир начался вчера в Санкт-Петербурге. Регина Шайдуллина выиграла золотую медаль в двоеборье в весовой категории 45 кг с результатом 154 кг.

Сокомандница тяжелоатлетки Милана Кутякина завоевала третье место в двоеборье в весе 55 кг с результатом 181 кг.

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 13 августа.

Диана Соловьёва