В Марий Эл шестилетний велосипедист попал под автомобиль

В поселке Медведево Марий Эл автомобиль совершил наезд на шестилетнего ребенка за рулем велосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ республики.

По информации ведомства, ДТП произошло сегодня около 15:12 на ул. Бульвар 75-летия Победы в поселке Медведево. По предварительным данным, 6-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть перед близко идущим автомобилем из-за припаркованного транспорта, сбил автомобиль Hyundai.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Диана Соловьёва