«Амкар» потерял первое место

В матче 16 тура Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б» «Амкар-Пермь» на своем поле уступил КДВ из Томска. Перед игрой пермская команда с 36 очками занимала первое место в группе, томичи были на девятом.

Матч сложился неудачно для подопечных Александра Кульчия. По ходу встречи они уступали 0:3. Под занавес игры Даниил Зуев возродил было надежды болельщиков на чудо, отыграв два мяча, но в итоге поражение «Амкара» со счетом 2:3.

Это уже вторая неудача в турнире подряд для пермского клуба. Ранее был проигрыш в Оренбурге со счетом1:5. Поскольку конкурент в борьбе за выход в «серебро» «Химик» из Дзержинска в этом туре одержал победу, то он опередил «Амкар» на три очка и вышел на первое место.