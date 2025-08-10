Египет вернул из Британии и Германии незаконно вывезенные амулеты и череп мумии

Египет вернул в страну 13 артефактов, вывезенных контрабандой в Великобританию и Германию. Об этом сообщило издание Ahram.

Для возвращения артефактов Египет взаимодействовал с властями Британии и Германии. Полиция Лондона установила, что экспонаты были незаконно ввезены в страну международной сетью контрабандистов. В Германии похищенные ценности находились в городском музее. Для их возвращения власти Гамбурга обратились в посольство Египта в Берлине.

Из Британии в Египет вернули известняковую погребальную стелу (1550–1069 годы до н. э.), несколько амулетов, зеленый фаянсовый сосуд, синюю фаянсовую погребальную флягу (1550–1292 годы до н. э.), фрагмент бронзовой короны от статуи Осириса и погребальную маску из бисера (685–525 годы до н. э.).

Из Германии возвращены череп и рука мумии, а также амулет. Артефакты былы переданы в музей для реставрации. Затем коллекция будет представлена на выставке.