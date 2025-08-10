В КБР модернизируют транспортную инфраструктуру села Каменка

В с. Каменка Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт 1,8-километрового участка объездной дороги по ул. Набережной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, трасса выполняет важную функцию — дублирует ул. Революционную и способствует перераспределению транспортных потоков внутри населенного пункта.

«В настоящее время подрядчики укладывают асфальтобетонное покрытие на тротуарах и устанавливают наружное освещение. В рамках проекта будет полностью обновлено основание дороги, устроено двухслойное покрытие, что обеспечит надежность и долговечность трассы»,— сообщили представители пресс-службы.

Помимо этого, запланирован монтаж современных светильников и элементов безопасности. Окончание всех работ намечено на октябрь.

Валентина Любашенко