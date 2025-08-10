Скончался петербургский журналист и историк Игорь Архипов

Из жизни ушел петербургский журналист и историк Игорь Архипов. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник, близкий к семье покойного.

Игорь Архипов — кандидат исторических наук, автор более 70 научных работ, в том числе монографии «Российская политическая элита в Феврале 1917: психология надежды и отчаяния (2000). Родился в Ленинграде в 1971 году, в 1993 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Степень к.и.н. получил в РГПУ имени Герцена.

Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Вопросы истории», «Отечественная история», «Родина», «Русское прошлое» и «Новый часовой». Работал корреспондентом, редактором отделов политики и экономики, обозревателем таких изданий, как «Общая газета», «Час Пик», «Коммерсантъ», «Вечерний Петербург», «Петербургский Час Пик», «Эксперт Северо-Запад». Член Санкт-Петербургского Союза журналистов.

Также Игорь Архипов долгое время занимал должность руководителя службы по связям с общественностью АО «ЮИТ Санкт-Петербург». Будучи представителем компании занял первое место в рейтинге «Строительный пиарщик глазами журналиста 2020». В последнее время господин Архипов работал PR-менеджером ГК «Терра Нова».

Дарья Астанина