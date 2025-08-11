Инвестиции защищаются

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды денежного рынка максимальный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в такие активы превысил $106 млрд. Еще около $28 млрд было инвестировано в облигации. Инвесторы скупают низкорисковые активы на фоне нового витка торговой войны США с Индией и Китаем, а также ожиданий шагов по снижению базовой ставки ФРС США. Российские инвесторы с большой осторожностью относятся к вложениям не только в акции, но и инструменты денежного рынка, предпочитая им облигации.

Последние данные EPFR свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на надежные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает сведения EPFR), чистые вложения в фонды денежного рынка за неделю, закончившуюся 6 августа, превысили $106 млрд — максимальный результат в этом году. Предшествующие три недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали около $20 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $390 млрд.

В августе традиционно растет спрос на ликвидные активы, так как на этот месяц приходится пик сезона отпусков, более низкой ликвидности, а значит, и более высокой чувствительности к новостям. «В таких условиях любой экстремальный сигнал будет восприниматься остро. Поэтому инвесторы традиционно наращивают доли кэша и желание "пересидеть на заборе" выглядит отличным решением»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Беспокойство у мировых инвесторов вызывает проводимая Дональдом Трампов внешнеэкономическая политика. На минувшей неделе он ввел в отношении Индии пошлины в размере 25% за торговлю с Россией, а также не исключил такого же шага и в отношении Китая. «Инвесторы ощущают приближение резкого падения на глобальных рынках на фоне торговой войны, которая сводит на нет 90 лет торговых переговоров, политики депортации, которая создает дефицит рабочей силы и перебои с поставками во многих секторах экономики и двойных дефицитов в экономике США»,— считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

В качестве тихой гавани мировые инвесторы выбирали и облигации. По данным EPFR, чистые привлечения в облигационные фонды обновили максимум с июня 2020 года, превысив уровень $28 млрд. Свыше двух третей всего объема ушло в фонды IG Bond — $19,3 млрд. «Спрос на облигации и фонды на них растет вследствие возможности зафиксировать текущую доходность в преддверии снижения ставки ФРС. Для цели сохранения капитала предпочтение отдается эмитентам с высоким рейтингом, такой акцент на минимизацию кредитного риска выглядит оправданным»,— отмечает инвестиционный аналитик Skyfort Capital Федор Гильмуллин.

Вместе с тем управляющие не видят массового бегства из рисковых активов, а те оттоки, что фиксирует EPFR, носят технический характер. По данным BofA, все фонды акций потеряли за неделю $41,6 млрд, из них только из фондов США отток инвестиций превысил $27 млрд. Алена Николаева обращает внимание, что 31 июля было ликвидировано три британских фонда с фокусом на США. «Это либо перевод крупных мандатов, либо закрытие стратегии, но формат явно институциональный, без рыночной паники»,— отмечает госпожа Николаева. По мнению Ованеса Оганисяна, рынок акций немного поддерживает эйфория в секторе ИИ, но в остальном ситуация не на стороне данного актива.

Растет интерес и к облигациям в России. По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, в июле все розничные облигационные ПИФы привлекли рекордный объем средств — 153 млрд руб., что почти втрое выше результата июня. При этом в России оттоки фиксировали не только фонды акций (минус 8,5 млрд руб.), но и денежного рынка (минус 7,5 млрд руб.). Причина растущей популярности долговых инструментов — их рост на фоне шагов Банка России по снижению ключевой ставки. 25 июля регулятор уменьшил ее на 200 б. п., до 18%, а также не исключил дальнейшее снижение. «На горизонте года у рынка облигаций есть потенциал снижения доходностей еще как минимум на 100–200 б. п., что за счет прироста котировок ценных бумаг может дать премию над ставками депозитов, особенно с учетом понижения последних»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов.

Виталий Гайдаев