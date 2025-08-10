«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче РПЛ

В воскресенье, 10 августа, в матче 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/26 футболисты «Оренбурга» принимали «Краснодар». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ

Единственный гол в составе гостей забил Никита Кривцов.

Оренбургская команда с двумя баллами занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» одержал третью победу в сезоне и с девятью баллами поднялся на вторую позицию.

Андрей Сазонов