На строительство инженерных сетей к ЖК в Казани выделят 117,1 млн рублей

На строительство сетей водоснабжения и водоотведения к ЖК в Кировском районе Казани направят более 117,1 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Денежные средства также направят на установку канализационной насосной станции. На объекте запланированы земляные работы, установка трубопровода, монтаж колодцев, восстановление благоустройства и т. д.

Заказчиком является Казанский «Водоканал». Жилой комплекс находится на ул. Адмиралтейская.

Диана Соловьёва