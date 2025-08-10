Кто и зачем встречался на Аляске

В ноябре 1991 года в Анкоридже (штат Аляска) прошла международная конференция «Сотрудничество в меняющемся мире». Ее итогом стало создание неправительственной организации «Северный форум» — платформы для диалога северных регионов. До 2013 года секретариат организации находился на Аляске, а затем переехал в Якутск.

В сентябре 2015 года на Аляске прошла международная конференция по Арктике с участием более 450 делегатов из 20 государств, в том числе восьми стран—участниц Арктического совета. Прибывший в Анкоридж Барак Обама стал тогда первым президентом США, посетившим американские территории за полярным кругом. Россию представлял посол в США Сергей Кисляк. Обсуждались изменение климата и милитаризация Арктики.

В сентябре 2016 года США провели на Аляске Всемирный саммит приключенческого туризма с участием 800 делегатов из более чем 60 стран. Для участников встречи местные власти организовали рыбалку на палтуса и лосося, полеты на гидропланах, сплавы на каяках и катание на велосипедах.

В мае 2017 года на Аляске прошло заседание Арктического совета с участием глав МИД России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции. По итогам была подписана «Декларация Фэрбанкса» о стремлении «сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике».

18–19 марта 2021 года в Анкоридже состоялась встреча госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с высокопоставленными китайскими дипломатами — главой МИДа Ван И, а также членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Встреча получилась скандальной. Представители США раскритиковали Китай за подавление протестов в Гонконге и кибератаки, а делегация КНР обвинила США в нарушении прав человека, введении необоснованных тарифов и «вмешательстве во внутренние дела Пекина». Один из дипломатов Китая назвал прием «недружественным».