Как депутатов исключали из фракций Госдумы

В 2003 году Николай Курьянович был избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. В октябре 2006 года его исключили из партии и фракции ЛДПР «за грубые и систематические нарушения фракционной и партийной дисциплины». Сам господин Курьянович связывал это решение с его участием в подготовке «Русского марша» и националистическими высказываниями.

В 2011 году Леонид Левин, Джамаладин Гасанов, Игорь Зотов, Николай Лакутин и Алексей Митрофанов были избраны в Госдуму по федеральному списку партии «Справедливая Россия». В мае 2012 года при голосовании по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра они проголосовали за вопреки официальной позиции фракции голосовать против. Все пятеро были исключены из фракции.

Геннадий Гудков (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) и его сын Дмитрий Гудков (признан иноагентом) были избраны в Госдуму по федеральному списку «Справедливой России» в 2011 году. В марте 2013 года президиум центрального совета партии исключил обоих из фракции в Госдуме «за действия, наносящие политический ущерб партии». До этого руководство СР поставило депутатам ультиматум, чтобы они вышли из Координационного совета оппозиции.

В 2021 году Евгений Марченко был избран в Госдуму по одномандатному избирательному округу №213 (Северный — город Санкт-Петербург). В ноябре того же года он был исключен из партии, а через неделю — из фракции за то, что при голосовании за федеральный бюджет в первом чтении проголосовал против, хотя фракция ЕР приняла решение о поддержке законопроекта.