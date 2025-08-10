В Ижевске сделали капитальный ремонт подросткового клуба «Спектр»

В столице Удмуртии обновили подростковый клуб «Спектр», сообщает администрация Ижевска. В центре отремонтировали входную группу, покрасили стены и заменили полы во внутренних помещениях. Отмечается, что к началу обучения осталось расставить мебель. Занятия в центре возобновятся в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«Клуб основан в 1990 году. Находится в пристрое дома по адресу: улица Оружейника Драгунова, 80. Площадь клуба — 269 кв. м. Переименован из ДПК "Ромашка" в ПК "Спектр" в 2021 году»,— гласит сообщение на странице клуба во «ВКонтакте».