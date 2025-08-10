Пиво побродит в космосе

Астронавты готовятся варить пиво на орбите — эксперимент организовала американская компания Starbase Brewery. В рамках миссии NASA Crew-11 на МКС изучат процесс ферментации дрожжей в условиях микрогравитации и под воздействием радиации. Предполагается, что эти данные в будущем помогут при разработке способов производства продуктов и напитков в космосе. Есть ли реальная научная ценность у таких экспериментов? И сколько они могут стоить? Подробности — у Сергея Симонова.

Научные эксперименты на космических станциях начали проводить почти сразу после их появления. Микрогравитация — это уникальная среда, в которой можно разрабатывать новые технологии для дальнейшего применения не только в ходе космических миссий, но и на Земле. Некоторые исследования, например, помогли ученым лучше понять процессы старения или стали основой перспективных методов лечения рака. Впрочем, пивоварение не самое перспективное из актуальных направлений, считает популяризатор космонавтики Максим Цуканов: «Нельзя сказать, что существует прямо научная гонка, но, конечно, если получаются значимые для человечества результаты, то государство получает лавры первооткрывателей. Вообще для дальних перелетов потребуется отработать технологии космической агрономии.

Если дрожжи можно было бы использовать для выпечки хлеба, то это стало бы важнейшим шагом. Однако маловероятно, что алкогольным напиткам, даже пиву, будет место в любой космической экспедиции.

Фабрика на орбите — это не новая идея. Такой должна была быть орбитальная станция "Мир-2". Только там должны были выращиваться кристаллы для микроэлектроники. Они как раз в условиях микрогравитации могли быть значительно качественнее, чем земные аналоги. А что касается пива, думаю, тут никакой разницы мы не увидим, кроме космической цены».

Исследования дрожжей в космосе впервые провели еще в 1971 году на советской станции «Салют-1». Затем процессы ферментации на орбите изучали еще много раз. Компания Starbase Brewery заявила, что, помимо попыток сварить пиво, астронавты также попробуют вырастить в космосе ячмень. Для этого на МКС отправили специальную почвенную смесь, куда добавили пивную дробину и поверхностный слой горных пород с Марса. Бизнес получит от этого эксперимента больше выгоды, чем научное сообществ, отметил эксперт в области космических разработок и исследований Виталий Егоров, известный как блогер «Зеленый кот»:

«Данный эксперимент имеет определенную научную ценность, потому что это связано с изучением поведения живых организмов в невесомости, этим в значительной степени и занимаются на МКС. Но в данной ситуации это прежде всего реклама, потому что маловероятно, что сейчас появится стартап, который всерьез решит зарабатывать на производстве пива на Марсе. Потому что марсиан нет, а земные колонисты появятся на планете нескоро. И космос — это способ показать свою уникальность».

Похожий рекламный проект в 2011 году реализовала шотландский производитель виски Ardbeg Distillery. Они отправили в космос несколько образцов напитка и через три года вернули на Землю для дегустации. В космическом виски обнаружились ноты резины и копченой рыбы. Орбитальные эксперименты, научные и коммерческие, стоят очень дорого. По подсчетам журнала The Scientist на 2020 год, затраты с учетом отправки материалов на МКС и обратно составляли примерно $7,5 млн. С тех пор расценки сильно выросли, добавил Виталий Егоров: «Запускаются все эти эксперименты на государственных ракетах. Работы ведутся космонавтами, которые находятся на государственной должности. Было бы неправильно выполнять все эти операции просто за счет налогоплательщиков. И NASA уже несколько лет назад значительно подняло расценки: один час работы астронавта стоит $130 тыс. Разумеется, эти деньги государство забирает себе. Запуск одного килограмма коммерческого груза стоит примерно $20 тыс. Для поддержания какой-то определенной среды NASA взимает $90 тыс.».

Впрочем, есть способ сэкономить. Например, можно взять в партнерство университет и получить от него частичное или даже полное финансирование. Но такой вариант возможен только для проектов, которые на самом деле представляют научную ценность.

