Польша шиковала за счет Евросоюза

Правительство польского премьера Дональда Туска получило второй удар менее чем за неделю: после приведения к присяге оппозиционного президента оно оказалось причастно к коррупционному скандалу. Главный прокурор страны начал расследование нецелевого использования средств европейского Фонда восстановления после пандемии, а Еврокомиссия (ЕК) уже потребовала срочных объяснений на этот счет. Имеются обоснованные подозрения, что деньги, выделенные на восстановление туриндустрии, шли на покупку яхт, роскошной мебели и дорогой техники, а также на строительство саун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Скандал разгорелся в пятницу, 8 августа, и с тех пор оброс многочисленными подробностями. В тот день на сайте Национального плана восстановления появилась подробная карта того, куда были потрачены европейские деньги из Фонда восстановления после пандемии коронавируса, и пользователи обратили внимание на странные графы в разделе, касающемся развития туриндустрии.

Вместо инвестиций в инфраструктуру туризма в документе были записаны довольно необычные расходы: покупка яхт, профессиональных кофемашин, дорогой мебели, саун и соляриев.

Всего на восстановление туристического сектора было выделено €280 млн «ковидных денег», сколько из них ушло не по назначению — неизвестно.

После раскрытия информации о растрате вступивший в среду в должность президент Кароль Навроцкий резко раскритиковал правительство премьера Дональда Туска. Он заявил журналистам, что теперь выяснилось, как распределяются средства Национальной программы развития Польши. «Я не хочу, чтобы средства поляков тратились на сауны, солярии и кофемашины. Я хочу, чтобы средства тратились на польские семьи»,— сказал он. Его поддержал председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который назвал произошедшее «грандиозным скандалом» и тоже обрушился с критикой на правительство.

Этот удар по польскому премьеру и его партии «Гражданская платформа» может стать одним из самых болезненных после провалившейся попытки посадить в президентское кресло своего кандидата. Разблокировка средств Евросоюза, в том числе из Фонда восстановления, была одним из главных предвыборных обещаний Туска, которые правительству удалось реализовать после прихода к власти в 2023 году. Эти средства в размере €60 млрд были заморожены в течение нескольких лет из-за судебной реформы «Права и справедливости», которая встретила резкое неприятие в Брюсселе, где в ней увидели покушение на независимость судебной ветви власти. Дональд Туск обещал восстановить верховенство закона, что смягчило позицию Еврокомиссии.

Однако после вступления в должность президента Навроцкого польский премьер вряд ли сможет сдержать слово: любая попытка восстановить независимость судов будет торпедирована главой государства.

Обвинения правительства в нецелевом расходовании средств лишь обострят ситуацию.

Представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий заявил в эфире польского радио RMF FM, что в Брюсселе ждут объяснений. Позднее пресс-служба ЕК напомнила, что государства—члены ЕС «обязаны принимать все необходимые меры для защиты финансовых интересов союза», а если этого не происходит, Европейская прокуратура и управление ЕК по борьбе с мошенничеством (OLAF) могут вмешаться. Польше в ноябре придется представить развернутый отчет о расходах, по итогам которого будет решаться, получит ли она новый транш от Брюсселя.

«Я не допущу никакой растраты средств,— заявил Дональд Туск, комментируя ситуацию,— там, где расходы не оправдывают себя, я ожидаю быстрых действий, включая возврат средств». Министр фондов и региональной политики Польши, бывший посол в России Катажина Пелчиньска-Наленч отчиталась о «решительных мерах», включая увольнение руководителя госагентства, отвечающего за распределение европейских денег. Генпрокуратура начала собственное расследование.

Будет ли этих мер достаточно — пока неясно, но скандал оставит глубокий след на теряющем популярность правительстве и, вероятно, приведет к еще большему падению его рейтингов.

Из-за двоевластия в стране, когда пост президента принадлежит оппозиционному кандидату, Туску не удалось выполнить большинство предвыборных обещаний, и теперь его главный успех — получение ковидных денег — оказался под вопросом. В итоге время, оставшееся до парламентских выборов 2027 года, обещает быть еще более непростым для либерального правительства страны.

Вероника Вишнякова